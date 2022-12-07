Успешно сдан в эксплуатацию новый газопровод на участке Учаджи- Зергер

В этом году специалисты пятого строительно-монтажного управления треста «Türkmengündogarnebitgurluşyk» успешно завершили строительство и сдали в эксплуатацию газопровод на участке Учаджи-Зергер.

Линия протяженностью в 125 километров предназначена для обеспечения топливом газотурбинной электростанции мощностью 432 МВт, действующей на территории Чаржевского этрапа.

В настоящее время работники предприятия ведут строительство нового объекта в городе Газоджак, который позволит принимать сжиженный газ и перегружать его для дальнейшей транспортировки в автомобильные и железнодорожные цистерны.

Правильно организованные работы по оснащению строителей всем необходимым оборудованием, свидетельствует о том, что сдача и нового объекта, которое будет иметь большое значение для отправки потребителям сжиженного газа, будет завершено в самое ближайшее время.

Кроме того, стоит отметить, что работники предприятия одновременно ведут разработку газовых скважин на Найыпском газовом месторождении. Это, в свою очередь, позволит увеличить объемы добычи природного газа в регионе.