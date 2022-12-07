Трубы из вторсырья

Выпуск полиэтиленовых и пропиленовых труб разного диаметра и назначения из вторичного сырья освоил завод хозяйственного общества «Сака».

Производственные мощности предприятия, построенного предпринимателями в Анау, оснащены автоматизированным оборудованием, которое позволяет ежегодно вырабатывать более 350 тонн труб диаметром от 16 до 500 мм, предназначенных для подачи воды и устройства канализации.

Кроме того, на предприятии налажено изготовление труб для кабельного орошения, что способствует реализации новой сельской программы. Часть изделий – свыше 60 тонн, предназначенная для отвода загрязненных вод, отливается из вторичного сырья. С этой целью хозяйственное общество организовала сбор у населения полиэтиленовых пакетов обрезков пропиленовых и полиэтиленовых труб.

Продукция хозяйственного общества пользуется спросом на развивающемся строительном рынке страны.