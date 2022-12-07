ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРКМЕНИСТАНА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По поручению Президента Туркменистана правительственная делегация Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находится в Российской Федерации с двухдневным визитом.

6 декабря этого года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Министром иностранных дел России С.Лавровым.

Открывая встречу, глава российского внешнеполитического ведомства отметил дружественный, динамичный и последовательный характер двусторонних отношений, развивающихся на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия. «Туркменистан – наш близкий друг, стратегический партнер. Россия уделяет большое внимание сотрудничеству с Туркменистаном в региональных и международных делах.Тон нашим отношениям задают Президенты двух стран, которые только в этом году провели 5 встреч», — подчеркнул Сергей Лавров.

Он также выделил важность двустороннего межпарламентского сотрудничества, взаимодействие регионов России с Туркменистаном, что вносит заметный позитивный вклад в ход межгосударственных связей.

В своем ответном слове Министр иностранных дел Туркменистана выразил уверенность, что нынешние переговоры станут важным шагом в двусторонних отношениях и особо подчеркнул главный фактор их успешного развития – встречи на высшем уровне.

Руководитель туркменского внешнеполитического ведомства выразил признательность России за неизменную поддержку международных инициатив Туркменистана, в том числе, в таких сферах как энергетическая безопасность, устойчивый транспорт, экология, ряд других направлений.

Собеседники подробно обсудили состояние и перспективы взаимодействия на внешнеполитической арене, в частности, в вопросах сохранения и упрочения региональной и глобальной стабильности, сотрудничества по каспийской и аральской проблематике, совместному противодействию новым вызовам и угрозам. Отмечалась эффективность взаимодействия Туркменистана и России в международных организациях, в том числе, в Организации Объединенных Наций, Содружестве Независимых Государств.

Должное место в переговорах заняли вопросы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, которое за последние годы приобрело заметную динамику и конкретику.

В ходе переговоров отмечалась важность расширения культурно-гуманитарных связей. В этом контексте С.В.Лавров дал высокую оценку бережному отношению в Туркменистане к русскому языку, культуре. В этой связи было с благодарностью отмечено принятое на государственном уровне решение о строительстве в Ашхабаде нового здания Русского драматического театра им. Пушкина, создании росийско-туркменского университета.

Стороны подтвердили твердую обоюдную приверженность дальнейшему развитию отношений стратегического партнерства, отвечающего коренным интересам двух стран, и способствующего обеспечению мира, стабильности и развития в региональном и глобальном масштабах.

По итогам переговоров была подписана Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Туркменистана и Российской Федерации на 2023-2024 годы.