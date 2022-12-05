Черное золото Северного Готурдепе

Новые промышленные притоки углеводородного сырья получены на месторождении Северный Готурдепе. Они подтвердили прогнозируемые геологами запасы черного золота в пределах месторождения Северного Готурдепе и мелководья Каспийского моря и смежной с ними площади, включая участки Центрального и Западного Готурдепе.

– Для обнаружения перспективных и прогнозно-перспективных объектов в отдельных блоках Северного Готурдепе и блоках Западного Готурдепе были использованы передовые методы сейсморазведочных работ 3D. По итогам проведенных исследований был составлен геологический отчет и выданы рекомендации по бурению поисковых и разведочных скважин, – поясняет и.о. главного геолога Госкорпорации «Türkmengeologiýa» Д. Мередов.

Экспедициями поисково-разведочного бурения Государственной корпорации «Türkmengeologiýa» на месторождении Северный Готурдепе было начато строительство одной поисковой (№19а) и двух разведочных (№7а, №242) скважин. В результате освоения поисковой скважины №19а экспедицией «Lebapnebitgazgözleg» были получены промышленные притоки нефти и прирост запасов. Скважина сдана в эксплуатацию.

В настоящее время из разведочной скважины №7а, которую закончила бурением экспедиция «Balkannebitgazgözleg» также получили промышленные притоки нефти и прирост запасов из нижнекрасноцветной толщи плиоценовых отложений данного месторождения. Скважина также сдана в эксплуатацию. В дальнейшем в ней ожидается получить притоки, а также прирост запасов нефти из вышезалегающей среднекрасноцветной толщи плиоцена.

Еще одна разведочная скважина – №242 экспедиции «Lebapnebitgazgözleg» находится на завершающей стадии бурения. По проведенным геофизическим исследованиям скважины, пройденный разрез также отличается своими положительными характеристиками, и в дальнейшем ожидаются приток и прирост запасов нефти.

В ноябре нынешнего года подразделениями Государственной корпорации «Türkmengeologiýa» были начаты монтажные работы еще одной разведочной скважины №18а на месторождении Северный Готурдепе.

Геологи считают, что поисково-разведочные работы на данном месторождении в дальнейшем обеспечат дополнительный прирост запасов черного золота.