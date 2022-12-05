Флора и фауна Сюнт-Хасардагского заповедника

На юго-западе Туркменистана в Балканском велаяте находится Сюнт-Хасардагский заповедник, общей площадью около 30 тысяч га. Он возник двадцать пять лет назад, сначала – в качестве филиала Копетдагского, а затем, как самостоятельный заповедник. На его территории находятся Сюнт-Хасардагская гряда, долина р. Чандыр, и Айдеринский участок – в ущелье Айдере. Хребты разрезаны глубокими (до нескольких сотен метров) ущельями и долинами. Северная часть заповедника расположена на крутых скалистых склонах, южная более сглажена. Заповедник организован с целью охраны и изучения уникальных горно-долинных лесов Юго-Западного Копетдага.

Здесь действительно уникальная флора!

Ученые различают в ней растения множество видов средиземноморского, а также ирландского происхождения, еще больше украшают природу заповедника среднеазиатские растения. Флора Юго-Западного Копетдага насчитывает 926 видов. Здесь впервые обнаружено 38 видов высших растений, в том числе 11 новых видов.

Ущелья и долины заповедника, окрашенные в цвета осени, производят неизгладимое впечатление! На склонах можно встретить самые разнообразные формы диких плодовых, таких, как груши, сливы, яблони, миндаль, орех В заповеднике произрастают ближайшие сородичи культивируемых зерновых и кормовых растений: эгилопсы, дикий овёс, ячмень, рожь. Именно здесь распространены такие виды растений, как мандрагора туркменская, атропа Комарова, рябчик Радде, ирис Эвбенка, платан, дикий гранат, грецкий орех, прутьевидный миндаль, бересклет и др.

Здесь обитает множество видов насекомых и чешуекрылых. Весьма разнообразна и фауна змей. В горах обитают такие виды, как стройный удавчик, поперечнополосатый волкозуб, изменчивый олигодон, среднеазиатская кобра. От гор до равнинных территорий периодически встречаются желтобрюхий, красноспинный, разноцветный и пятнистый полозы, персидский эйренис, стрела-змея, слепозмейка. Из ядовитых змей кроме кобры в заповеднике и его окрестностях обычна гюрза; встречаются песчаная эфа и обыкновенный щитомордник.

В горах заповедника гнездятся бородач, беркут, балобан и черный аист, включенные в Красную книгу СССР. В Красную книгу включен, также, змееяд — своеобразный хищник, специализирующийся на питании рептилиями и обитающий главным образом на опустыненых низкогорных участках.

В заповеднике поддерживают численность леопарда и других хищных животных.