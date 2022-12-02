Участие делегации Туркменистана в заседании межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

С 27 ноября по 3 декабря 2022 года в г.Рабате, Марокко проходит 17-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

В заседании принимают участие представители из 180 стран-участников, неправительственных организаций, учреждений культуры и других заинтересованных сторон со всего мира. Туркменскую сторону в работе сессии представляют Посол Туркменистана во Франции, Постоянный представитель Туркменистана при ЮНЕСКО М.Чарыев и ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Ч.Рустамова.

В ходе сессии рассматриваются 46 заявок на включение в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, представленных государствами-участниками Конвенции.

1 декабря 2022 г. на основе широкого консенсуса вышеуказанный Комитет единогласно принял решение о включении номинации «Искусство туркменской вышивки» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Данная номинация была инициирована Туркменистаном в марте 2021 года, как важная часть нематериального культурного наследия страны. При этом Исламская Республика Иран выступила соавтором номинации.

На полях сессии делегация Туркменистана провела презентацию о богатом искусстве туркменской вышивки. Представители оценочной комиссии Межправительственного комитета отметили особое влияние упомянутого элемента на жизнь и судьбу народов Туркменистана и Ирана.

В тот же день в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включена многонациональная номинация «Шелководство и традиции производства шелка в ткачестве». В разработке соответствующих документаций и выдвижения данного элемента активно приняли участие и выступили соавторами Афганистан, Азербайджан, Иран, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

В ходе состоявшейся сессии единогласно одобрена еще одна многонациональная номинация «Традиции пересказа анекдотов Ходжи Насреддина», соавторами которой выступили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Работа сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в г.Рабате продолжается.