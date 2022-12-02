«Мехрибан обам» планирует экспортировать урожай помидоров в страны СНГ

В индивидуальном предприятии «Мехрибан Обам», расположенном в Сакарчагинском этрапе Марыйского велаята, производятся как строительные товары, так и продукты питания, и работа ведется на гармоничной и слаженной основе. Достаточно посмотреть на пример теплиц, установленных на 8,5 га земли, отведенной долгосрочной предприятию государством.

Теплица оснащена современными передовыми технологиями, большая часть работ по техническому обслуживанию выполняется автоматически под контролем более 40 рабочих. По словам специалистов, 0,5 га теплицы, расположенной на 8,5 га, занимает питомник, где выращивают рассаду для посадки завезенных из-за рубежа семян помидоров «Алтес». Урожай зрелости из этого семени хороший, а количество помидоров в каждом грозди до 5-6.

После строгого соблюдения требований растения и получения хорошего прироста вывезенные из питомника в третьей декаде августа саженцы были высажены в теплицу для сбора урожая и, соответственно, проведены соответствующие работы. Урожай отсюда экспортируется на местные рынки, а также в Россию и Кыргызскую Республику. Ведется эффективная работа по расширению объемов экспорта с другими странами СНГ.