«Максатлы генгеш» наладил производство хозяйственных и строительных

Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, надлежащим образом используя возможности, созданные государством для бизнеса в стране, вносят свой достойный вклад в производство продукции, замещающей товары, ввозимые из-за рубежа. Одним из них является индивидуальное предприятие «Максатлы Генгеш».

В 2020 году предприятие, расположенное в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята, запустило производство бань (ванн) бытового назначения под торговой маркой «Bäş daş». Ванные доступны в различных размерах и цветах, а также изготавливаются на заказ в соответствии с потребностями клиентов.

«Максатлы Генгеш» также производит высококачественные краски. Краски на водной основе для внутренних и наружных стен отличаются разнообразными оттенками и яркими цветами. Краски предлагаются покупателям в упаковках по 2,5, 10 и 18 кг. Они пользуются большим спросом во всех регионах страны. Краски под торговой маркой «Bäş daş» можно приобрести в строительных магазинах по всей стране.