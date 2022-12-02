В Ашхабаде ожидаются театральные премьеры и концерты

Наступающие выходные будут богаты на разнообразные культурные события.

3 декабря в 19:00 на сцене Дворца Мукамов Государственного культурного центра состоится концерт, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Грузией.

Государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Расула Клычева исполнит музыкальные сочинения грузинских композиторов, народные и эстрадные произведения. Музыкальный вечер организован посольством Грузии в Туркменистане при поддержке Министерства культуры страны. Вход свободный.

4 декабря в Ашхабаде разыграют «Зимний Кубок-2022» интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Турнир организован представительством Европейского Союза в Туркменистане.

4 декабря в 19:00 струнный оркестр Тахира Атаева приглашает посетить концерт «Rock vol.2», который состоится в киноконцертном центре «Ватан». В программе кавер-версии популярных групп и шедевры мирового рока в новом прочтении.

Сразу в двух театрах будут представлены премьерные спектакли.

Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:

03.12.2022: «Syrly sandyk» 19:00;

04.12.2022: Премьера «Wah, siz aýallar!» 19:00.

Комедийный спектакль «Ах, вы женщины!» расскажет о взаимоотношениях мужей и жён. Самобытные герои двух живущих по соседству семей постоянно противостоят друг другу. Однако все конфликтующие стороны выглядят смешно и забавно. Для тех, кто не успел попасть на первую премьеру, появилась отличная возможность оценить юмористическую пьесу Танрыберды Ходжакгаева.

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

03.12.2022: «Etme oglan sen oýun» 19:00;

04.12.2022: «Talyp söýgüsi» 19:00.

Государственный русский драматический театр имени Пушкина:

03.12.2022: «Супер Заяц» 12:00;

03.12.2022: «Слуга двух господ» 19:00;

04.12.2022: «Аладдин и волшебная лампа» 11:00; 13:00;

04.12.2022: Премьера «Одна испанская ночь» 19:00.

В основе спектакля – пьеса испанского драматурга Георга Хакена. История повествует о том, как всего за одну только ночь можно обрести, потерять и вновь найти свою любовь. В постановке задействованы ведущие артисты театра. Колорит испанской народности подчёркивают яркие костюмы, страстная музыка, песни и, конечно же, танцы.

Туркменский государственный кукольный театр:

03.12.2022: «Maşa we aýy» 17:00;

03.12.2022: «Çagaly öý – bazar» 19:00;

04.12.2022: «Balykçy we balyjak» 12:00; 17:00;

04.12.2022: «Arşyn mal alan» 19:00.