Сегодня в Ашхабаде состоялось одиннадцатое заседание Туркмено-австрийской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Во встрече приняли участие руководители и представители ряда государственных структур, а также деловых сообществ двух стран.

В повестку дня были включены вопросы практической реализацией ранее достигнутых договоренностей и, в частности, рекомендаций десятого заседания, а также определения новых перспективных направлений плодотворно развивающего партнёрства.

Сопредседатели комиссий с удовлетворением констатировали высокий уровень двусторонних отношений, строящихся на принципах взаимного доверия и выгоды. Как отмечалось, на нынешнем этапе обе страны демонстрируют стремление максимально полно использовать имеющийся солидный потенциал для реализации совместных проектов.

Делегаты встречи подтвердили готовность к дальнейшему углублению туркмено-австрийского сотрудничества и конкретизировали его перспективные сферы.

Подтверждением тому, что Туркменистан уделяет особое внимание взаимодействию для практического воплощения перспективных бизнес-идей, является подписание 29 ноября на туркмено-австрийском форуме договоров намерения между кондитерским предприятием «Balam» и компанией «Akras Flavours GmbH», а также между торговой сетью супермаркетов Туркменистана «Halk market» и Австрийско-Туркменским обществом.

По итогам одиннадцатого заседания был подписан соответствующий протокол, в котором обозначены приоритетные направления двустороннего взаимодействия и определены конкретные шаги по наращиванию совместных усилий для реализации огромного потенциала их отношений.