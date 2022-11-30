«Ахал» всё ближе к чемпионству Туркменистана

Футболисты «Ахала» сделали ещё один шаг к первому своему чемпионству Туркменистана, победив в гостевом матче 22-го тура балканабатский «Небитчи».

Судьбу встречи решил единственный гол, забитый на 57-й минуте Дидаром Дурдыевым. Это уже 19-й забитый мяч (3 – с пенальти) форварда «Ахала» в нынешнем чемпионате. С этим показателем Дидар уверенно лидирует в споре бомбардиров. На второй позиции с 17 голами (4 – с пенальти) – Алибек Абдурахманов («Мерв»). Замыкает тройку снайперов Бегенч Акмамедов («Копетдаг»), у которого 16 голов (2 – с пенальти).

Действующий чемпион Туркменистана «Алтын асыр» в этом туре играл в Мары с «Энергетиком» и тоже добился гостевой победы – 2:0. Три очка команде агентства «Туркменарагатнашык» принесли точные удары Арслана Сапарова (8-я минута) и Ахмеда Нурмедова (17-я).

За 6 туров до финиша у «Ахала» – 60 очков. На 11 очков меньше у идущего на втором месте «Алтын асыра». Замыкает призовую тройку с 36 очками «Мерв», который на 5 очков опережает «Копетдаг».

Хороший шанс догнать команду МВД Туркменистана в этом туре имел туркменбашинский «Шагадам». Но он проиграл в гостях «Ашхабаду» – 0:1 и с 28 очками остался на пятом месте.

«Ашхабад», в составе которого победный гол на 58-й минуте с пенальти забил Мердан Мухадов, с 23 очками занимает шестую строчку турнирной таблицы.

23-й тур чемпионата Туркменистана по футболу стартует матчами: Мерв» – «Энергетик», «Копетдаг» – «Ашхабад», «Шагадам» – «Небитчи». А завершится встречей лидеров – «Ахала» и «Алтын асыра».