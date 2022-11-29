Студенты из Туркменистана – победители международного конкурса по точному устному воспроизведению английских слов

Сту денты из Туркменистана с успехом выступили на центральноазиатском туре международного конкурса по точному устному воспроизведению английских слов Spelling Bee, который прошел в Ташкенте.

Так, студент 1 курса Государственного медицинского университета им. Мырата Гаррыева Самир Бабаджанов занял первое место на конкурсе, а студент 3 курса по специальности «Английский язык и литература» Туркменского государственного университета им. Махтумкули Перман Кыясов стал вторым. Наставниками будущих лингвистов являются – Ширин Аннамаммедова и Бахтияр Батыров.

Конкурсы Spelling Bee рассматриваются как имеющие образовательную ценность – подготовка и участие в них способствуют повышению грамотности учащихся и расширению их словарного запаса. Ведь по сравнению с другими языками английский обладает сложной для освоения и зачастую непоследовательной орфографией.