Подведены итоги экологического конкурса среди школ и дошкольных учреждений Туркменистана

В русле политики Президента Туркменистана, направленной на превращение Туркменистана в цветущий сад, Министерство образования и Национальный центр профсоюзов Туркменистана провели среди общеобразовательных школ и дошкольных учреждений страны конкурс «Bagy-bossanlyga we gülzarlyga beslenen iň gowy mekdep» («лучшая цветущая школа») и «Bagy-bossanlyga we gülzarlyga beslenen iň gowy çagalar bagy» («лучший цветущий детский сад»).

Цель конкурса – привить детям с ранних лет любовь к природе и бережное отношение к окружающей среде, вовлечь подрастающее поколение в общенациональное экологическое движение, повысить его экологическую культуру.

Конкурс предусматривал присуждение Гран-при лучшей школе и лучшему детскому саду, которые добились наиболее впечатляющих результатов в посадках цветов, фруктовых деревьев, организации уголков природы и других экологических мероприятиях. Кроме того, были определены школы и детские сады, занявшие первое, второе и третьи места в объявленном конкурсе.

На суд жюри были присланы отчеты о проведенных мероприятиях, видеоролики, презентации проектов, в которых приняли активное участие не только сами дети, но и родители. Подготовка и проведение различных экологических акций обогатили знания детей о природе родного края, о ее биоразнообразии, способствовали пониманию ими важности ее защиты и сохранения, а также личного вклада каждого в создание благоприятной окружающей среды.

28 ноября в 81-й общеобразовательной школе Ашхабада состоялась церемония награждения победителей конкурса, которым были вручены грамоты и ценные подарки. Гран-при получили 16-я средняя школа из этрапа Махтумкули Балканского велаята и 14-й детсад из Гекдепинского этрапа Ахалского велаята. Среди школ первое место завоевала 24-я школа для одаренных детей города Мары, второе место присуждено 10-й специализированной школе с углубленным изучением иностранных языков города Дашогуз и третье место заняла 6-я средняя школа из этрапа Ак бугдай Ахалского велаята.

Победителями среди детских дошкольных учреждений страны стали 7-й детсад города Мары, 26-й детсад из Керкинского этрапа Лебапского велаята и 36-й детсад города Дашогуз, занявшие первое, второе и третьи места соответственно.