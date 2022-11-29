«ЙИГИТ» ежемесячно отправляет в страны региона тысячи тонн помидоров

Хозяйственное общество «Йигит», расположенное в Кахкинском этрапе Ахалского велаята, на 34 га из 1000 га земель, выделенных государством на длительный срок, построило тепличный комплекс. Внедрение в тепличном хозяйстве самой передовой современной техники позволяет получать обильный урожай выращиваемых здесь трех сортов томатов, пользующихся большим спросом: «Салкым», «Розовый», «Черри». В целях повышения продуктивности ведется постоянный обмен опытом с соответствующими голландскими селекционными организациями.

Компания «Йигит» планирует собирать 18 000 тонн тепличных помидоров в год и планирует экспортировать их десятки тысяч тонн. Сегодня тысяча тонн выращенных здесь помидоров экспортируется в Россию и Казахстан под маркой «Mahmal» в месяц. Хозяйственное сообщество стремится увеличить свой экспорт в Объединенные Арабские Эмираты и большинство европейских стран, и в связи с этим проводит соответствующие мероприятия по подключению сделок.