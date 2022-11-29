«ГУДРАТЛЫ МЕКАН» увеличит экспортное направление строительных материалов

Хозяйственное общество «Гудратлы Мекан», производящее изогаму и битумно-каучуковую мастику, расположено в городе Анев Ахалского велаята. Изогам имеет фольгированный и нефольгированный варианты, а его толщина составляет 3-4 миллиметра. Изогам выпускается в виде рулонов, один рулон имеет ширину 1 метр и длину 10 метров.

Сырье, необходимое для производства, получают с комплекса нефтеперерабатывающих заводов в Туркменбаши. Предприятие оснащено передовыми технологиями Ирана и позволяет выпускать 500 рулонов изогамы ежедневно. Рядом с предприятием работает специальная лаборатория, где проводятся химические, физико-механические испытания продукции.

Эти продукты пользуются повышенным спросом в качестве товаров на внешних рынках. Хозяйственное общество «Гудратлы Мекан» приступило к экспорту своей продукции в соседние страны. В дальнейшем компания намерена занять достойную позицию на внешнем рынке, увеличить ассортимент продукции и расширить сферу применения.