ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ТУРКМЕНИСТАНА В ОБЪЕДИНЁННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

21 ноября 2022 года Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты.

Совершив перелёт до Абу-Даби, президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту столицы ОАЭ, где Президента Сердара Бердымухамедова тепло приветствовали министр энергетики и инфраструктуры Объединённых Арабских Эмиратов Сухейль Аль Мазруи и другие официальные лица.

Затем Президент Туркменистана проследовал во Дворец Президента Объединённых Арабских Эмиратов.

У автомобиля Президента Сердара Бердымухамедова тепло и радушно встретил Президент Объединённых Арабских Эмиратов Шейх Мохаммед Бин Зайед Аль Нахайян.

Президенты Сердар Бердымухамедов и Шейх Мохаммед Бин Зайед Аль Нахайян обменялись дружескими приветствиями и прошли во Дворец, на церемонию официального фотографирования на фоне Государственных флагов Туркменистана и ОАЭ.

Затем в Большом зале заседаний состоялись двусторонние переговоры на высшем уровне в расширенном составе, с участием делегаций обеих стран.

Ещё раз сердечно приветствуя высокого гостя, Президент ОАЭ Шейх Мохаммед Бин Зайед Аль Нахайян отметил, что визиту Президента Туркменистана и нынешним переговорам придаётся большое значение в контексте дальнейшего укрепления и развития межгосударственных отношений.

Пользуясь представившейся возможностью, Президент ОАЭ Шейх Мохаммед Бин Зайед Аль Нахайян ещё раз поздравил главу Туркменистана с избранием на высший государственный пост и пожелал успехов в его благородной и ответственной деятельности.

Выразив Президенту ОАЭ от имени туркменской делегации искреннюю признательность за оказанный тёплый приём и гостеприимство, Президент Сердар Бердымухамедов также передал ему тёплые слова приветствия от Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Отметив, что это его первый визит в Объединённые Арабские Эмираты в качестве Президента Туркменистана, глава государства подчеркнул, что на нынешней встрече предстоит обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, обменяться мнениями по их выводу на новый уровень, отвечающий обоюдным интересам и современным реалиям.

По окончании переговоров в расширенном составе в присутствии Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедов и Президента ОАЭ Шейха Мохаммеда Бин Зайед Аль Нахайяна состоялась церемония подписания, в ходе которой был подписан солидный пакет двусторонних документов.

По итогам официального визита Президента Туркменистана в ОАЭ принято Совместное заявление Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов.

Затем состоялась встреча на высшем уровне в формате «один на один».

Предметом обстоятельного обсуждения стали вопросы, связанные с претворением в жизнь достигнутых двусторонних договорённостей, нацеленных на оптимальную реализацию потенциала туркмено-эмиратского сотрудничества, диверсификацию его направлений..

Здесь в качестве конкретного примера можно привести участие ОАЭ в реализации ряда проектов, осуществлённых в Туркменистане в течение последних лет. Налажены плодотворные контакты с инвестиционными и финансовыми учреждениями Объединённых Арабских Эмиратов, в частности, с Фондом развития Абу-Даби. Не менее важный сегмент турк­мено-эмиратского сотрудничества составляют образование, наука, культура и спорт.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных аспектов региональной и глобальной повестки дня, представляющих взаимный интерес, что, прежде всего, касается обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

В завершение встречи главы двух государств выразили удовлетворение итогами состоявшихся переговоров, носивших доверительный, дружеский и вместе с тем деловой характер и ставших наглядным свидетельством стремления Туркменистана и ОАЭ вывести традиционное сотрудничество на качественно новый уровень.

Затем Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент ОАЭ Шейх Мохаммед Бин Зайед Аль Нахайян совместно с участниками церемонии подписания двусторонних документов сфотографировались на память на живописном фоне моря.

Официальный визит Президента Туркменистана в Объединённые Арабские Эмираты продолжается.