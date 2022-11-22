В Туркменистане проводятся революционные изменения в области образования

В Туркменистане образование стало одним из приоритетных направлений в развитии страны: не только увеличился продолжительность обучения, но и усовершенствовано его содержание-введены новые предметы. Цель этой меры состоит в гармонизации системы образования Туркменистана с международными стандартами.

В целях совершенствования образования как основы духовного социального, экономического и культурного прогресса общества в Туркменистане был принят новый Закон «Об образовании». Национальное образование Туркменистана в практике своей истории не видела подобного. Исходя из этого, в Туркменистане реализуются коренные реформы в образовательной сфере. Это было продумана результатами консультаций с квалифицированными специалистами многих передовых мировых держав, у которых существует подобная образовательная система.

Туркменское образование постепенно и неуклонно усовершенствуется и интегрируется с мировым образованием. В связи с международной политикой, проводимой государством, растет сотрудничество со многими странами мира во многих сферах жизни. Подтверждением этого является международное достижение туркменских школьников, студентов на разных форумах, соревнованиях и предметных олимпиадах.

В последнее время в мире начали считаться с туркменскими вузами, так, туркменский вуз вошёл в авторитетный международный рейтинг. Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана был включён в рейтинг The World University Rankings. Институт телекоммуникаций и информатики Туркменистана вошёл в ежегодно публикуемый британским журналом о высшем образовании авторитетный рейтинг университетов The World University Rankings. Общий балл высшего учебного заведения был суммирован на основе пяти показателей.

В результате, студенты высших учебных заведений страны уже начали участвовать на международных олимпиадах, добиваясь значительных результатов. В начале года, в январе Туркменские студенты отличились в Международной олимпиаде по математике. Общим решением судей золотой медали удостоилась команда Туркменского государственного архитектурно-строительного института. Студенты из различных вузов Туркменистана приняли в ежегодной Международной интернет-олимпиаде по математике, проводимой Ариэльским университетом Израиля, отличившись по результатам. В этот раз было завоевано 22 медали разного достоинства. Общим решением судей золотой медали удостоилась команда Туркменского государственного архитектурно-строительного института, возглавляемая капитаном студентом Джепбаром Асгаровым.

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоялась торжественная церемония подведения итогов Международной студенческой интернет-олимпиады по химии. По результатам в индивидуальных состязаниях категории «А» студенты ТГУ имени Махтумкули удостоены 11 побед – четырёх первых, четырёх вторых и трёх третьих призовых мест. На второй строчке победителей студенты Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, у которых в общей сложности 6 призовых позиций: по два – первых, вторых и третьих места.

Так же студенты из Туркменистана успешно выступили в Международной математической олимпиаде, проходившей в г.Катовице, Республика Польша и завоевали множество медалей, в общем зачете 20 медалей разного достоинства, в личном 16 медалей, из них золото – 7, серебро – 6 бронза – 3. В этой олимпиаде приняли участие 180 студентов из 35 высших учебных заведений из 11 стран мира.

В целом, государством проводятся революционные изменения в области образования мы уверены, в будущем это даст свои зримые плоды. Проводимые реформы в стране признаны мировой общественностью ведущих стран мира. Туркменистан на правильном пути…