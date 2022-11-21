Туркменистан и ОАЭ договорились сотрудничать в сфере энергетики и химии

Туркменистан и Объединенные Арабские Эмираты договорились развивать сотрудничество в энергетике и химической отрасли. Об этом говорится в Совместном Заявлении Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов, принятом по итогам переговоров Президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бин Заед Аль Нахайяна с Президентом Сердаром Бердымухамедовым, находящимся в Абу-Даби с официальным визитом.

«Стороны, отметив значимость взаимодействия в сфере экономики, выразили стремление к укреплению экономического сотрудничества с учётом взаимных интересов, обсудили перспективы в данном направлении, а также заявили о намерении наращивать совместные усилия в таких приоритетных областях, как нефтегазовая, нефтеперерабатывающая, химическая отрасль и возобновляемая энергия», – говорится в документе.

В нем также отмечается, что «стороны окажут содействие предпринимателям двух государств при реализации совместных проектов с целью укрепления инвестиционного партнёрства».