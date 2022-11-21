Президенты Туркменистана и ОАЭ подчеркнули роль ООН в предотвращении конфликтов

Президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Объединённых Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Заед Аль Нахайян подчеркнули центральную роль ООН в предупреждении и предотвращении конфликтов. Об этом говорится в Совместном Заявлении Туркменистана и ОАЭ, принятом по итогам переговоров Президента ОАЭ с Президентом Туркменистана, находящимся в Абу-Даби с официальным визитом.

«Президенты Туркменистана и Объединённых Арабских Эмиратов придают особое значение укреплению центральной роли Организации Объединённых Наций в решении глобальных вопросов международной безопасности и устойчивого развития, предупреждения и предотвращения конфликтов», – говорится в документе.

Руководители двух стран заявили, что терроризм, транснациональная преступность, наркотические средства и психотропные вещества являются одними из главных угроз миру и безопасности на планете и подтвердили готовность к развитию сотрудничества в борьбе с этими вызовами.

Лидеры отметили значимость международного сотрудничества в интересах мира, безопасности и прогресса как подхода, способствующего взаимодействию в борьбе с экстремизмом во всех проявлениях, взаимному уважению, пониманию и толерантности.

В этой связи лидеры особо подчеркнули стремление двух стран к установлению и поддержанию климата доверия и взаимопонимания в региональном и международном масштабах, а также отметили необходимость мирного урегулирования международных вопросов исключительно дипломатическими средствами.