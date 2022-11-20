Участие делегации Туркменистана в Конференции по взаимосвязанности между Центральной Азии и ЕС

18 ноября 2022 года в г.Самарканде делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепа Хаджиевым приняла участие в Конференции по взаимосвязанности между Центральной Азией и Европейским Союзом: Глобальные ворота для устойчивого развития (Global Gateway). В ней также приняли участие правительственные делегации государств Центральной Азии и руководство европейских политических и финансовых институтов.

Целью конференции является развитие внутри- и межрегионального диалога для достижения устойчивой связи в соответствии с европейской стратегией Global Gateway, которая была запущена 1 декабря 2021 года, а также презентация инициатив по сотрудничеству Team Europe по Центральной Азии.

В ходе конференции обсуждались вопросы, связанные с устойчивой взаимосвязанностью, созданием возможностей для расширения и углубления межрегиональных связей в сферах цифровизации, укрепления транспортных путей, водно-энергетической и экологической защиты.

Делегациями были также обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сферах диверсификации транспортных маршрутов, цифровизации, а также зелёного энергетического развития.

Далее работа Конференции продолжилась в ходе трех тематических панельных сессий, где эксперты детально обсудили возможности и пути укрепления взаимосвязанности между Центральной Азией и Европейским Союзом.

В своем выступлении В.Хаджиев отметил, что в Туркменистане цифровизация является одним из приоритетных направлений политики развития.

Было подчеркнуто, что туркменская сторона считает перспективным реализацию проектов по применению цифровизации для облегчения и повышения региональной торговли и транзита, рационального использования водных ресурсов, а также проекты по повышению человеческого потенциала в области цифровизации, в том числе в области кибербезопасности.

Наряду с этим, на полях конференции по взаимосвязанности «ЕС-Центральная Азия» глава туркменской делегации В.Хаджиев встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии, Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В ходе встречи обсуждены «важность двустороннего и регионального сотрудничества и внедрения преобразующей силы зеленой и цифровой повестки дня для увеличения пользы для двух регионов».