Успех аграриев Лебапского велаята Туркменистана

Больших успехов добились аграрии Лебапского велаята. Стало известно, по итогам десяти месяцев они собрали более 12 тысяч тонн картофеля, около 9 тысяч тонн моркови. Кроме этого, ими собран хороший урожай маша и фасоли.

Такого результата дайхане смогли добиться благодаря трудолюбию и хорошей слаженной организации труда.

Стремясь разнообразить добываемую продукцию, аграриями практически во всех этрапах, дополнительно к плановым показателям высажено большое количество лука и чеснока. Особенно в этом плане отличились труженики Чарджевского, Саятского, Халачского и Керкинского этрапов.

В настоящее время значительная часть нынешнего урожая овощей и фруктов доставляется в продуктовые точки и на рынки велаята. Остальная продукция отправляется для хранения в специализированные складские помещения. Такой рациональный подход позволяет обеспечивать население свежими овощами и фруктами в течение года.