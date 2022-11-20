В Лебапском велаяте Туркменистана растет экспорт промышленной продукции

Растет объем промышленной продукции, производимой частными предприятиями, расположенными в Лебапском велаяте. Среди товаров, отправляемых за границу – изогамные, битумные мастики на водной основе, полипропиленовые покрытия, аккумуляторы, промышленные жидкости.

Кроме того, продукция, производимая предпринимателями, поставляется в Узбекистан, Турцию, Беларусь, Афганистан, Кыргызстан, Азербайджан, Россию и Китай. Среди наиболее экспортируемых товаров — изогаммы.

С начала года «Mizemez gadam» отправило в Узбекистан около 303 тысячи, в Турцию около 680 тысячи и в другие страны свыше 40 тысяч квадратных метров продукции. Также в течении 10 месяцев данное предприятие импортировало большое количество битумной мастики на водной основе в вышеназванные государства.

Не отстают от своих коллег по производству, и специалисты других частных предприятий велаята. К примеру, специалисты предприятия «Altyn gül» за десять месяцев текущего года произвели более 800 тонн мешочного материала и отправили в РФ, а предприятие «Türkmen ojagy» произвело 360,5 тонн регенерированного волокна и экспортировали в Турцию.