Утверждён перечень выставок, ярмарок, конференции и фестивалей, намечанных к проведению в следующий год в Туркменистане

В целях ознакомления мировой общественности с социально-экономическими преобразованиями, реализуемыми в стране в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, дальнейшего развития многовекторных связей с иностранными партнёрами, широкого внедрения в производство научных достижений и привлечения инвестиций в отрасли экономики, Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив Перечень выставок, ярмарок, конференций и фестивалей, намеченных к проведению министерствами и отраслевыми ведомствами в 2023 году, а также состав организационной комиссии по их проведению.

Документом предписано министерствам и отраслевым ведомствам обеспечить проведение соответствующих мероприятий на высоком организационном уровне.