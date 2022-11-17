Президент Туркменистана принял министра нефти Исламской Республики Иран

16 ноября 2022 года Президент Сердар Бердымухамедов принял министра нефти Исламской Республики Иран Джавада Овджи.

Выразив признательность за уделённое для встречи время, гость передал сердечные приветствия от Президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси, пожелавшего главе Туркменистана мира, счастья и благоденствия.

Поблагодарив за тёплые слова, Президент страны адресовал ответные наилучшие пожелания высшему руководству дружественной страны.

Как подчеркнул глава государства, в этом году мы отмечаем знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. В данной связи, с удовлетворением была отмечена продуктивность многолетнего сотрудничества, выстраиваемого на прочном фундаменте взаимоуважения, обоюдного доверия, духовного родства двух народов и исконных традициях добрососедства.

В рамках встречи, прошедшей в деловом, конструктивном ключе, Президент Сердар Бердымухамедов и его гость обсудили ключевые аспекты туркмено-иранского взаимодействия в стратегической для национальных экономик обеих стран топливно-энергетической сфере, развитию которой и Туркменистан, и Исламская Республика Иран уделяют первостепенное внимание.

Как отмечалось, располагая колоссальным ресурсным и экономическим потенциалом, подкреплённым немаловажным географическим фактором, два соседних государства намерены и впредь наращивать традиционное сотрудничество на принципах равноправия и взаимной выгоды.

В завершение встречи Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и министр нефти Исламской Республики Иран Джавад Овджи выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии традиционного двустороннего сотрудничества, получившего в последние годы новую динамику и наполнение.