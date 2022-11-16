В Дашогузе открылся Фестиваль дружбы туркменского и узбекского народов

Сегодня в Дашогузе состоялось торжественное открытие Фестиваля дружбы туркменского и узбекского народов, призванного открыть новую страницу в истории взаимоотношений стран-соседей.

Творческая акция, инициированная Президентом Сердаром Бердымухамедовым в ходе государственного визита в Узбекистан в июле текущего года, нацелена на всемерное укрепление туркмено-узбекских межгосударственных отношений, выстраиваемых на принципах равноправия и конструктивности, с учётом национальных приоритетов и целей общего благополучия.

Важным фактором динамичного, поступательного развития туркмено-узбекского диалога, обретшего в последние годы новую динамику и значительно обогатившегося в своём содержании, выступает сотрудничество в гуманитарной сфере, основанное на общности исторически сложившихся культурных традиций и духовных ценностей, издавна связывающих туркменский и узбекский народы.

В активе этого плодотворного взаимодействия – наработанный позитивный опыт в научно-образовательной сфере, крепнущие связи в области культуры, расширяющиеся творческие контакты. В этой связи напомним о создании в центре туркменской столицы парка «Ташкент» — зримого символа дружбы двух народов. Как известно, этот объект был открыт главами двух государств 21 октября текущего года в ходе официального визита Президента Шавката Мирзиёева в Туркменистан.

В Ташкенте также есть парк «Ашхабад». В столицах двух государств установлены памятники великим поэтам-мыслителям Востока Махтумкули Фраги и Алишеру Навои. Расширяется гуманитарный диалог и в связи с побратимством Ашхабада и Ташкента.

Опыт творческого взаимодействия с узбекскими соседями накоплен и в Дашогузе, выбранном местом проведения нынешнего форума. Город не раз принимал творческие делегации из соседней страны.