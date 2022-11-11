Представители туркменского частного сектора участвуют в международной выставке «TÜRKMENTEL – 2022»

В Ашхабаде 10-ого ноябре состоялось открытие очередной, XV Международной выставки и научной конференции телекоммуникаций, телеметрии, информационных технологий и телерадиовещательного оборудования «Türkmentel – 2022».

Мероприятие, организованное агентством «Türkmenaragatnaşyk» и Торгово-промышленной палатой страны, проводится не только в традиционном формате, но и транслируется из Ашхабада в онлайн-режиме в десятки государств мира.

Специализированный форум представил панораму новых успешных шагов страны по пути созидания неуклонного экономического роста и процветания. Участие в нынешнем смотре делегаций из около двух десятков стран. Также в этой выставке принимают участие представители частного сектора Туркменистана.

Многие из зарубежных участников выставки уже имеют опыт делового партнёрства с туркменскими предпринимателями, совместно осуществляя в рамках комплексной программы модернизации отраслевой инфраструктуры перевод на стандарты цифрового вещания, расширение сети услуг и доступа к информационным ресурсам, внедрение систем электронного документооборота.

Стоит отметить, что значительный объём услуг населению оказывают туркменские предприниматели, которые благодаря реализуемой государством политике успешно расширяют рынок высоких технологий, обеспечивая не только действенные каналы прямых поставок новейшего оборудования, средств передачи связи и видеонаблюдения для предприятий и учреждений отраслевых структур, но и осуществляют строительные, монтажные и пусконаладочные работы в этой сфере.

В их числе такие отечественные предпринимательские структуры, как «Imdat elektronik», «Diýarkom», «Kepil pikir», «Sitkom», «SGM», «Ýüpek ýoly», «Ýokary tilsimatlar merkezi», «Türkmentehnogurluşyk», «Belgi», «Uly Gaýa», «Minara Nur» и др.

Посетители выставки могут ознакомиться с работой предприятия «Türkmen ýyldyzy», демонстрирующего свои возможности по монтажу, текущему и капитальному ремонту подстанций, электрических двигателей, генераторов и трансформаторов, испытанию всех видов электрооборудования.