Как сообщает издание газеты «Золотой Век»

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал создать условия для достижения общенационального согласия в Афганистане.

Об этом он заявил в пятницу, выступая на Саммите Организации Тюркских Государств (ОТГ), открывшемся в Самарканде.

По мнению Героя-Аркадага, афганский вопрос – неотъемлемая часть взаимодействия в области региональной безопасности.

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана подчеркнул, что некоторые страны-члены ОТГ являются соседями Афганистана, имеют с ним особую историческую связь, законные интересы и поэтому в определённой степени также несут ответственность за происходящие в этой стране события.

«А значит необходимо нарастить усилия, нацеленные на стабилизацию ситуации в Афганистане и создание условий для достижения общенационального согласия посредством оказания экономической и гуманитарной помощи афганскому народу», — заявил Герой-Аркадаг.