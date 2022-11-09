Президент Туркменистана принял участие в открытии комплекса селеотводных сооружений

Сегодня при участии Президента Сердара Бердымухамедова состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию комплекса селеотводных сооружений в южной части столицы Туркменистана.

Претворение в жизнь градостроительной программы является одним из важнейших направлений стратегии государственного развития, проводимой главой государства. Эта комплексная программа, как известно, ориентирована на использование передовых мировых достижений и инноваций в строительной сфере и предусматривает создание оптимально комфортных условий для жизни людей, их созидательного труда и полноценного отдыха. В соответствии с ней во всех уголках страны возводятся объекты социально-культурного, административного, промышленного и иного назначения, формирующие современную инфраструктуру городов и сёл.

Ввод в строй нового инженерно-технического сооружения стало очередным наглядным подтверждением того, что вопросы развития туркменской столицы и, прежде всего, строительства в Ашхабаде важных инженерно-коммуникационных систем выступают предметом особого внимания главы государства. Сегодня стремительными темпами развивается южная часть столицы, где формируется её новый административно-деловой центр.

Как известно, в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана, принятым в марте 2020 года, хякимлик Ашхабада, в целях дальнейшего усиления защищённости столицы от селевых вод, заключил с Акционерным обществом «Производственное объединение «Возрождение» (Российская Федерация) контракт на строительство комплекса селеотводных сооружений, которые расположатся в южной части города, в предгорьях Копетдага.