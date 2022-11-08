Туркменские предприниматели начали экспортировать полипропиленовые мешки в соседние страны

«ТУРКМЕН ЧЫРАГЫ» ЭКСПОРТИРУЕТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ МЕШКИ В СОСЕДНИЕ СТРАНЫ

Индивидуальное предприятие «Туркмен чырагы» производит полипропиленовые мешки. Ежемесячная мощность предприятия по производству полипропиленовых мешков составляет 200 тонн. Продукция, производимая на предприятии, запущенном в 2020 году и расположенном в промышленной зоне этрапа Ак бугдай Ахалского велаята членов Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, пользуется большим спросом у покупателей.

С первых дней своего создания компания смогла наладить сотрудничество с производителями крупных компаний зарубежных стран. Компания экспортирует свою продукцию в соседние страны. Внедрение самых современных технологий Турции и Индии в «Туркмен чырагы» позволяет предоставлять клиентам качественные промышленные пакеты различных размеров.

Полипропиленовые мешки, выпускаемые под торговой маркой «Çyrag», выпускаются различных размеров, шириной от 30 сантиметров до 2 метров. Длина изготавливается по желанию заказчика. Здесь также производится полипропиленовая мешочная ткань в рулонах и пряжа. В настоящее время на предприятии работает около 70 рабочих-специалистов.