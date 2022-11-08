О ВСТРЕЧЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ УВКПЧ ООН ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

7 ноября 2022 года в здании внешнеполитического ведомства министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии Ришардом Коменда.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые аспекты сотрудничества Туркменистана с УВКПЧ ООН, включая осуществление принятых обязательств и выполнение положений конвенций по правам человека, участником которых является Туркменистан.

Были рассмотрены вопросы деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. При этом подтверждена заинтересованность страны участвовать в процессах по совершенствованию потенциала института Омбудсмена, внедрению образовательных программ и проведению региональных мероприятий.

Р.Мередов отметил, что одним из направлений совместной деятельности является подготовка докладов и отчетов в договорные органы ООН. В этой связи была выражена готовность укрепить потенциал взаимодействия на данном треке.

Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека выражена благодарность за деятельность по поддержке Национальных правозащитных учреждений, в первую очередь Аппарата Омбудсмена, в том числе и за организацию совместных мероприятий, нацеленных на продвижение образования в области прав человека.

В процессе переговоров стороны обменялись мнениями по достигнутому прогрессу в диалоге со Специальными мандатариями ООН по правам человека.

В завершении встречи была обозначена заинтересованность Туркменской стороны в участии ряда знаменательных мероприятий по линии Организации Объединенных Наций, включая реализацию Призыва Генерального Секретаря ООН к действиям в интересах прав человека,75-летие Всеобщей Декларации о правах человека, а также 30-летие Венской декларации и Программы действий.