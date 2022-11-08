На фестивале «Коркут Ата» туркменские кинематографисты получили призы

С 1 по 5 ноября этого года в турецком городе Бурса прошел кинофорум, в котором собрались представители киноиндустрии из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана. В основном конкурсе было заявлено 10 картин, а также в конкурсе документального кино приняло участие 14 творческих работ.

Надо отметить что, в жюри конкурса вошёл представитель из Туркменистана кинорежиссёр Сахысалых Байрамов. Также от туркмении в программу фестиваля были включены три кинокартины, снятые Объединением «Туркменфильм» имени Огузхана – «Istärin», «Gyzyl kürte», «Dutaryň owazy».

По итогам конкурса, представители объединения «Туркменфильм» имени Огузхана удостоились приза «За вклад в Тюркскую культуру» на Международном кинофестивале тюркского мира «Коркут Ата».

В следующем году проведение третьего по счёту Международного кинофестиваля тюркского мира «Коркут Ата» запланировано в азербайджанском городе Шуша. Этот исторический город был объявлен «Культурной столицей тюркского мира 2023 года».