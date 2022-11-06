Сотрудничество Туркменистана и Детского фонда ООН в области здравоохранения

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана получило 250 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 при поддержке Детского фонда ООН.

Экспресс-тесты для качественного определения антигена вируса SARS-CoV-2 позволяет провести предварительную диагностику. Они наиболее информативны на ранней стадии заболевания, когда концентрация вируса в биоматериале самая высокая.

Следует также отметить, недавно в Туркменистан из Германии Детским фондом ООН были доставлены стандартные детские прививки – последний этап в текущем году. Закупка вакцин в рамках сотрудничества Туркменистана и ЮНИСЕФ по обеспечению критически важных прививок для детей, была полностью профинансирована Правительством Туркменистана.