Пушкинский театр собирается напомнить зрителям об испанских страстях



Творческий коллектив Государственного русского драматического театра им. А.С. Пушкина готовит новый спектакль «Одна испанская ночь», чтобы познакомить зрителей с остросюжетной историей, которая произошла в течение одной ночи в далекие времена в Испании. Конечно же, эта история о любви и верности, а также об интригах, чуть было не разрушивших семейное счастье Лукаса и его прелестной жены Фраскиты.

Спектакль поставлен по пьесе испанского драматурга Георга Хакена молодым режиссером Киясом Гурбановым, которого зрители хорошо запомнили по постановке «Аладдин». Киясу удалось сделать спектакль «Одна испанская ночь» по-испански захватывающим. И помогла ему в этом массовка. Яркие костюмы, страстная музыка, песни и танцы сразу же привнесли дух Испании. Главный герой народного гулянья – поющий под гитару горожанин в окружении танцующих девушек и его ревнивой жены. Эта музыкальная сцена дважды используется в спектакле – как прелюдия и эпилог.

Роль горбуна Лукаса исполняет Вячеслав Лавин, который своим обаянием объясняет, почему за него вышла замуж красавица Фраскита. Образ Фраскиты – добропорядочной молодой женщины – прекрасно воплотила на сцене Анна Хоммадова. Михаилу Рогову удалось создать неприятный образ Эухенио. Алина Андронова выступила в роли Мерседес, представив на сцене волевую и справедливую женщину, умеющую за себя постоять.

В массовке, которая так украсила спектакль, участвовали Мердан Нурмухаммедов, Любовь Емельянова, Аделина Назарова, Мария Дурдыева и др. Кстати, за своих героев Мердан Нурмухаммедов и Алина Андронова пели сами.

Легкий, развлекательный спектакль «Одна испанская ночь» готовится к выходу на сцену. Он, бесспорно, понравится зрителям, которые придут в театр, чтобы расслабиться и получить удовольствие, переживая за героев, попавших в непростую любовную ситуацию.