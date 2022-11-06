Артисты театра имени Махтумкули поделились впечатлениями о театральном фестивале

Вернувшись из Астаны, где с 22 по 30 октября проходил II Международный театральный фестиваль «TeatrALL», коллектив Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули поделился впечатлениями о творческой поездке.

Свою постановку музыкальной комедии Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан» в режиссуре заслуженного деятеля искусств Туркменистана Айназара Батырова туркменские артисты представили на сцене Государственного театра драмы и комедии имени Азербайджана Мамбетова. Публика с восторгом приняла спектакль, отдав должное как режиссёру, так и исполнителям.

Артисты играли без синхронного перевода на родном языке, но благодаря великолепному воплощению острохарактерных образов всё было понятно без слов. Тем более, что в зрительном зале присутствовали многочисленные земляки из Туркменистана.

– Мы получили массу впечатлений, посетили все фестивальные постановки, мастер-классы, пообщались с коллегами из разных театров, – рассказывает художественный руководитель театра имени Махтумкули Мырат Арадов. – Нашу версию комедии «Аршин мал алан» очень тепло встретили. После спектакля зрители благодарили актёров за хорошее выступление, желали дальнейших успехов и передавали приветы на Родину.

– Насыщенная поездка вдохновила нас на осуществление новых постановок. В будущем мы планируем представить на международной сцене пьесы, в основе которых книги Героя-Аркадага.

В лучших традициях восточного гостеприимства, за исполнение песни на казахском языке, заслуженному артисту Туркменистана Нуры Худайгулыеву был вручён казахский национальный халат шапан и айыр-калпак. Этот памятный подарок пополнит коллекцию театрального музея.

Как и медаль, приуроченная к 90-летию выдающегося режиссёра театра и кино, Народного Героя Казахстана, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Республики Казахстан Азербайджана Мадиевича Мамбетова. Также по числу зрительских симпатий представители Туркменистана удостоились памятной медали Махтумкули Фраги.

Во II Международном театральном фестивале «TeatrALL» приняли участие 14 театров из стран, входящих в Международную организацию «ТЮРКСОЙ». А также приглашенные артисты из Азербайджана, Грузии, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и России.