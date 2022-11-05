Туркменистан открывает погранпереходы для иностранных грузовиков
7 ноября 2022 года водителям грузовых машин разрешена перевозка грузов по территории Туркменистана при соблюдении необходимых требований. Об этом сообщается на сайте агентства «Туркменавтоулаглары» (Туркменавтотранспорт).
Въезд, выезд и транзит можно будет осуществлять через следующие пограничные переходы:
— Международный морской порт Туркменбаши;
— «Артык» (граница с Ираном);
— «Сарахс» (граница с Ираном);
— «Карабогаз» (граница с Казахстаном);
— «Алтын Асыр» (граница с Ираном);
— «Дашогуз» (граница с Узбекистаном);
— «Конеургенч» (граница с Узбекистаном);
— «Фарап» (граница с Узбекистаном);
— «Имамназар» (граница с Афганистаном);
— «Серхетабат» (граница с Афганистаном).
Уточняется, что водители грузовых автомобилей должны предъявить на границе результаты ПЦР-теста на COVID-19, полученные не менее чем за 72 часа до пересечения государственной границы, либо справку о прививке от коронавируса (не позднее 42 дней после последней прививки).