Туркменистан открывает погранпереходы для иностранных грузовиков

7 ноября 2022 года водителям грузовых машин разрешена перевозка грузов по территории Туркменистана при соблюдении необходимых требований. Об этом сообщается на сайте агентства «Туркменавтоулаглары» (Туркменавтотранспорт).

Въезд, выезд и транзит можно будет осуществлять через следующие пограничные переходы:

— Международный морской порт Туркменбаши;

— «Артык» (граница с Ираном);

— «Сарахс» (граница с Ираном);

— «Карабогаз» (граница с Казахстаном);

— «Алтын Асыр» (граница с Ираном);

— «Дашогуз» (граница с Узбекистаном);

— «Конеургенч» (граница с Узбекистаном);

— «Фарап» (граница с Узбекистаном);

— «Имамназар» (граница с Афганистаном);

— «Серхетабат» (граница с Афганистаном).

Уточняется, что водители грузовых автомобилей должны предъявить на границе результаты ПЦР-теста на COVID-19, полученные не менее чем за 72 часа до пересечения государственной границы, либо справку о прививке от коронавируса (не позднее 42 дней после последней прививки).