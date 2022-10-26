Туркменский предприниматель выращивает арахис как промежуточную культуру

Примером тому является работа, проведенная под руководством Предпринимателя Агаджана Чарыева в пределах Довлетлинского этрапа Лебапского велаята. Предприниматель посадил арахис в качестве промежуточной культуры после пшеницы на выделенных государством десятках гектаров обрабатываемых земель и сумел получить богатый урожай. Сегодня полным ходом идет сбор и переработка арахиса.

«Арахис — одна из важных продовольственных и кормовых культур, в зерне его содержится 48—66 % невысыхающего пищевого масла и 23—38 % протеина. Арахис широко используется в различных целях. «Он обогащает почву азотом и служит подходящей культурой для других культур в силу своего агротехнического значения», — говорит предприниматель Чарыев.

«Арахис — культура, требовательная к удобрениям, особенно культура, любящая фосфорные удобрения, и полезно давать подкормку дважды в дополнение к основному удобрению для получения высокого урожая», — говорит агро-собстьвенник. В настоящее время в результате плодосбора частного земледельца планирует собрать по 3-4 тонны урожая с гектара. Собранный урожай отправляется местным предпринимателям, которые производят кондитерские изделия по контрактам.