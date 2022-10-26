В столице Туркменистана стартовала международная конференция и выставка «OGT-2022»

Организатором мероприятия выступили государственные концерны «Türkmengaz», «Türkmennebit», Государственная корпорация «Türkmengeologiýa», Торгово-промышленная Палата в партнёрстве с ХО «Туркмен Форум», Национальной нефтегазовой компании «NaPeCo», ТКНПЗ при поддержке британской компании «GaffneyCline».

Обзор последних тенденций в мировой энергетической системе, привлечение иностранных инвестиций и расширение их возможностей, укрепление сотрудничества по дальнейшему устойчивому развитию нефтегазового сектора – таковы были темы обсуждения форума, проходившей в Торгово-промышленной Палате с участием более 500 делегатов из разных стран мира.

Среди них – ученые и эксперты, представители правительственных структур и авторитетных организаций, ведущих мировых топливно-энергетических компаний, профильных ведомств страны, а также отечественных и зарубежных СМИ.

Отраслевой смотр стал эффективной платформой для делового общения отечественных и иностранных специалистов, ведущих производителей из разных стран и установления прямых продуктивных контактов. Здесь вместе с туркменскими компаниями свои стенды выставили и крупные энергетические компании, такие как Dragon Oil, Petronas, CNPC, TATNEFT, ENI, Schlumberger и др.

В рамках конференции различные нефтегазовые компании мира выступили с презентациями, поделились накопленным опытом и новыми разработками.

Как отметили участники, ежегодно проводимый форум служит площадкой для запуска новых проектов, ознакомления с мировыми тенденциями и перспективами развития отрасли.