В Ашхабаде открылась выставка видеоинсталляций европейских художников

В рамках Недели культуры Европейского союза, проводимой в эти дни в столице Туркменистана, в галерее Государственной Академии художеств открылась выставка видеоинсталляций художников, представляющих Францию, Германию и Италию.

О том, что гостей мероприятия ждёт что-то необычное, можно было догадаться уже с порога выставочного зала. В пространстве царила аутентичная темнота, а на белых стенах то и дело возникали замысловатые сюжеты и движущиеся изображения.

Впервые организованная в Ашхабаде экспозиция видеоинсталляций познакомила публику с одним из популярных направлений современного искусства, как видеоарт.

Художники, а точнее будет сказать, видеохудожники Робер Каэн (Франция) и Тео Эшету (Германия) являются пионерами видеоискусства. Робер увлекается пейзажами, замедленной съёмкой и экспериментирует с электронной музыкой, добавляя звучание в свои изображения. Тео исследует тему антропологии и мировой культуры. Видеохудожник Самуэле Мальфатти (Италия) работает в студии Тео Эшету и на протяжении многих лет создает видеоинсталляции, основанные на впечатлениях, привезённых из путешествий.

Среди недавних ярких впечатлений Самуэле – поездка к газовому кратеру Дарваза. Отснятый на местности видеоматериал он использовал в создании совместной работы со студентами Государственной Академии художеств Туркменистана.

Несколько дней юноши и девушки на мастер-классах по видеоискусству изучали особенности съёмки для видеоарта, а также экспериментировали с движущимися изображениями. Таким образом, родилась общая творческая работа, привлекшая внимание гостей выставки национальным колоритом и простотой исполнения.

Как отметил Самуэле Мальфатти, только в Туркменистане, познакомившись с историко-культурным наследием Туркменистана, он впервые посмотрел на свои видео работы с точки зрения дизайна настенных ковров.

Экспозиция, организованная французским институтом при поддержке посольств Германии и Франции в партнёрстве с Министерством культуры Туркменистана в выставочном зале Академии художеств, продлится до 31 октября.

Кроме того, 28 октября в галерее «Надар» французского института состоится открытие выставки «Видеоискусство». Вход свободный для всех желающих.