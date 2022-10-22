Туркменская компания в этом году экспортировала 124 тонны лука в Афганистан

Хозяйственное общество «Рух» выращивает лук на около 100 га земли, предоставленной государством в пределах Халачского этрапа Лебапского велаята. В этом году хозяйственное общество собрало несколько тонн лука и отправило 124 тонны в соседнюю страну Афганистан. Остальные были предложены покупателям на внутренних рынках.

Помимо лука специалисты и работники фермерского хозяйства выращивают овощи и огородные культуры. Хозяйственное общество, наладившее поэтапный вывоз обильного урожая лука репчатого, в настоящее время ведет эффективную деятельность в сфере экспорта.