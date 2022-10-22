Подписана декларация об углублении стратегического сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию об углублении стратегического сотрудничества по итогам состоявшихся 21 октября в Ашхабаде переговоров на высшем уровне.

В ходе широких переговоров стороны уделили особое внимание развитию проектов сотрудничества. Также достигнута договоренность о создании новых проектов в приоритетных отраслях, таких как промышленность, энергетика, химия и сельское хозяйство, и усилении их реализации.

Декларация состояла из следующих коллабораций:

• Политическое взаимодействие

• Взаимное сотрудничество по вопросам безопасности

• Взаимное сотрудничество в юридических вопросах

• Торгово-экономическое сотрудничество

• Транспортное партнерство

• Энергетическое сотрудничество

• Межрегиональное сотрудничество

• Культурно-гуманитарное сотрудничество

• Защита окружающей среды