Подписана декларация об углублении стратегического сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию об углублении стратегического сотрудничества по итогам состоявшихся 21 октября в Ашхабаде переговоров на высшем уровне.
В ходе широких переговоров стороны уделили особое внимание развитию проектов сотрудничества. Также достигнута договоренность о создании новых проектов в приоритетных отраслях, таких как промышленность, энергетика, химия и сельское хозяйство, и усилении их реализации.
Декларация состояла из следующих коллабораций:
• Политическое взаимодействие
• Взаимное сотрудничество по вопросам безопасности
• Взаимное сотрудничество в юридических вопросах
• Торгово-экономическое сотрудничество
• Транспортное партнерство
• Энергетическое сотрудничество
• Межрегиональное сотрудничество
• Культурно-гуманитарное сотрудничество
• Защита окружающей среды