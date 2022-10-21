Президент Туркменистана дал высокую оценку туркмено-узбекскому взаимодействию в региональных делах

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал высокую оценку туркмено-узбекскому взаимодействию в региональных делах. Об этом, глава государства сказал в ходе переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, прибывшим в Ашхабад с официальным визитом.

«Туркменистан и Узбекистан в полной мере отдают себе отчёт в том, какая ответственность лежит на них в региональных делах, в создании здесь атмосферы подлинного добрососедства и взаимопонимания, сохранении устойчивого баланса интересов, недопущении конфликтов», — отметил глава государства.

По его словам, в этом Туркменистан и Узбекистан видят залог и главное условие ускоренного экономического роста в Центральной Азии, реализации здесь масштабных международных инфраструктурных проектов, стимулирования торговых связей, привлечения долгосрочных внешних инвестиций, превращения региона в один из центров экономического развития на континенте.

Также, Президент Туркменистана подчеркнул, что наиболее действенным и плодотворным воплощением такого партнёрства является механизм Консультативных встреч Глав государств Центральной Азии, который обеспечивает возможности для выработки своевременных и конкретных согласованных решений на основе учёта интересов всех участников.