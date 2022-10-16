Туркменские бизнесмены приглашаются на международную выставку в Иране

В Исламской Республике Иран компания «Барсаз Руйдад Парс» организует семнадцатую международную выставку медицинского, стоматологического, клинического и больничного оборудования и смежных отраслей, а также подготовкой проектов, строительством и оснащением гостиниц, ресторанов и кафе в городе Мешхед.

Компания «Барсаз Руйдад Парс» сообщает, что предоставит бесплатное проживание на две ночи в одном из престижных отелей Мешхеда, а также транспорт из аэропорта до отеля и места проведения выставки, а также другие необходимые услуги. Выставка пройдет в Мешхеде с 18 по 21 октября этого года.

Об этом сообщают в сайте Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.