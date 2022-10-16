Туркменистан и Казахстан договорились согласованно решать проблемы экологии

Туркменистан и Казахстан договорились принимать согласованные меры, направленные на решение экологических проблем. Об этом говорится в Совместном заявлении Президентов Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, по итогам государственного визита главы Туркменистана в Казахстан.

«Президенты согласились с необходимостью принятия согласованных мер, направленных на решение экологических проблем, в том числе уменьшение загрязнения вод, атмосферного воздуха, эрозии почвы, а также снижение рисков стихийных бедствий», — говорится в документе.

Стороны подтверждают необходимость консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского и Каспийского морей, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису. Также выражена готовность содействовать совместным усилиям по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала с учетом интересов и участием всех государств Центральной Азии. Кроме того, выражена обеспокоенность продолжающимся обмелением Каспийского моря, обусловленным глобальными климатическими изменениями и сокращением стока рек, питающих море.

«Главы государств заявляют, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим благом народов региона и, что от справедливого и разумного использования этих ресурсов зависят судьбы десятков миллионов людей, ныне проживающих, и будущих поколений, стабильность и благополучие всего региона», — подчеркивается в документ.

В этой связи стороны выступают за укрепление взаимопонимания и развитие конструктивного сотрудничества, а также поиск взаимоприемлемых и справедливых решений.