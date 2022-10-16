Туркменистан и Казахстан договорились в 2023-2024 годах организовать Дни культуры двух стран на взаимной основе

Туркменистан и Республика Казахстан договорились в 2023-2024 годах организовать Дни культуры двух стран на взаимной основе. Об этом говорится в Совместном заявлении Президентов Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, по итогам государственного визита главы Туркменистана в Казахстан.

В документе говорится, что Президенты отмечают значимость расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, которая выступает фундаментом межгосударственных отношений. Достигнута договоренность об активизации взаимодействия в сфере образования, науки, туризма и здравоохранения. Стороны приветствовали установление связей между высшими учебными заведениями.

«Главы государств поручили организовать на взаимной основе Дни культуры Туркменистана и Республики Казахстан в 2023 – 2024 годах», — подчкивается в Совместном заявлении.

Также, Стороны выражают готовность оказывать содействие проведению совместных телевизионных проектов, выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий, консолидировать усилия в целях сохранения и продвижения общего исторического и культурного наследия.