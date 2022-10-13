О встрече министра иностранных дел Туркменистана с министром канцелярии премьер-министра Сингапура

В рамках пребывания Министра иностранных дел Туркменистана в Республике Казахстан для участия в ряде мероприятий международного и государственного значения, 12 октября 2022 года состоялась встреча с делегацией Сингапура, возглавляемой Министром канцелярии Премьер-министра Сингапура Мохамадом Малики бин Османом.

В ходе встречи особо отмечена значимость контактов на высшем и высоких уровнях в развитии межгосударственных отношений, а также результативность ранее осуществлённых визитов.

Стороны также обсудили актуальные вопросы международного характера и двустороннего взаимодействия, в частности сотрудничество в сфере образования, сельского хозяйства, транспорта, инвестиций, энергетики, нефтехимии. Рассматривались возможности обмена опытом в области современных технологий.

Кроме этого, было подчёркнуто о необходимости налаживания контактов между бизнес-сообществами двух стран.