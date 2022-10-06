«СЕРДАРЛЫ ВАТАН» наладил производство прессованных древесных брикетов

Индивидуальное предприятие «Сердарлы Ватан», расположенное в Сакарчагинском этрапе Марыйского велаята, в феврале текущего года наладило производство прессованных древесных брикетов. На предприятии внедрены современные китайские технологии. Это позволяет предприятию производить 5-8 тонн продукции в сутки.

Помимо древесных брикетов, здесь также производят комбикорма для скота. Сырье, необходимое для производства, закупается у местных предпринимателей и фермеров. Корм для скота готовят из пшеницы и зерновых культур: измельчают, смешивают, прессуют и расфасовывают. Комбикорм расфасован в тару по 30, 50кг.