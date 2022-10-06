Глава МИД Туркменистана провел переговоры с послом Японии

Ключевые вопросы двусторонних отношений были обсуждены в ходе встречи вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Туркменистане Хироюки Ямамото.

Р.Мередов поблагодарил японскую сторону за оказанную поддержку в организации на высоком уровне рабочего визита Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Японию.

Обсуждая значимость сотрудничества Туркменистана и Японии в многосторонних форматах, стороны обменялись мнениями по предстоящему совещанию министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия + Япония» в Токио в конце этого года.

Было подчеркнуто, что Япония является важным партнером Туркменистана в области инвестиций и банковской сферы. В этой связи, стороны особо отметили актуальность работы Совместного туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству и обсудили вопросы организации 14-го совместного заседания этого комитета в Токио, намеченного на конец этого года.

Также, стороны обсудили возможности проведения в Ашхабаде в следующем году межпарламентского форума «Центральная Азия +Япония», призванного стать действенной платформой для обсуждения актуальных вопросов многостороннего межпарламентского партнёрства.

Наряду с этим, на встрече были рассмотрены вопросы организации ряда культурных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Японией.