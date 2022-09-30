Новый проект Инженерно-технологического университета имени Огузхана

Преподаватели и студенты Туркменского инженерно-технологического университета имени Огузхана разработали новое компьютерное оборудование «zSpace3D».

При помощи этого компьютера можно симулировать различные операции на занятиях по химии, биологии, физике и по другим предметам.

На занятиях по бионике и медицинской биологии студенты посредством данного оборудования смогут более глубже изучить анатомию человека и строение его клеток.