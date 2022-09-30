Конкурс эссе в честь Дня ООН приглашает участников

Студенты высших учебных заведений Туркменистана приглашаются к участию в конкурсе эссе на тему «История превентивной дипломатии ООН». Творческий смотр организован Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана по случаю Дня ООН, который ежегодно отмечается 24 октября.

Представителям студенческой молодежи, желающим принять участие в конкурсе, предлагается написать эссе на вышеуказанную тему на английском языке. Объем текста должен составлять 700-800 слов. Работу необходимо выполнить с соблюдением междустрочного интервала 1,5 и использованием шрифта TimesNewRoman 14 размера.

Готовое сочинение, а также краткие сведения о себе следует отправить в ИМО МИД по электронному адресу hgiddkafedra429@gmail.com до 20 октября 2022 года. В сведениях об участниках должны быть указаны: ФИО, вуз, специальность, адрес электронной почты и номер телефона. Необходимо также приложить фото 3х4.

Итоги конкурса будут подведены в третьей декаде октября 2022 года на основании количества баллов участников. Призовые I, II и III места распределятся среди авторов лучших работ, набравших наибольшее количество баллов по решению жюри. Победители и призеры конкурса будут награждены в рамках торжественной церемонии.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +993 12 226876; +993 65 637823.

Конкурс проводится в рамках реализуемых в Туркменистане Концепции развития системы цифрового образования и Концепции совершенствования обучения иностранным языкам.

Как отмечают организаторы, проведение конкурса направлено на повышение интереса и мотивации к изучению английского языка — одного из официальных языков ООН, обогащение знаний учащихся о системе и деятельности ООН, выявление, развитие и стимулирование творческих способностей и инициатив молодежи, а также расширение взаимодействия высших учебных заведений посредством цифровых информационно-коммуникационных технологий.