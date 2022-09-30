Афиша выходного дня: Какие театральные постановки пройдут в Ашхабаде?

С 30 сентября по 2 октября в столичных театрах состоится показ дневных и вечерних представлений. Предлагаем читателям ознакомиться с репертуаром и выбрать спектакли, которые хотелось бы посетить.

Главный академический драматический театр имени С. Туркменбаши Великого:

01.10.2022: «Hazyna» 19:00;

02.10.2022: «Saňa ýalan, maňa çyn» 19:00.

Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули:

30.09.2022: «Aýdym sazly gülki agşamy» 19:00;

01.09.2022: «Etme oglan sen oýun» 19:00.

Спектакль «Etme oglan sen oýun» расскажет о жизни простого сельского парня по имени Муллуг. Юноше пора жениться, однако он ещё не совсем определился со своими симпатиями. Заканчивается история грандиозной свадьбой. Кого же выберет в жёны главный герой? Узнают зрители постановки.

Национальный драматический театр имени Алп Арслана:

01.10.2022: «Seň yşkyňda perwana» 19:00;

02.10.2022: «Söýgi duralgasy»19:00.

Государственный русский драматический театр имени Пушкина:

30.09.2022: «Ханума» 19:00;

01.10.2022: «Трое из Простоквашино» 12:00;

«Жил-был мальчик по имени Дядя Фёдор», – так начинается сказка российского писателя Эдуарда Успенского «Трое из Простоквашино». Артисты ашхабадского театра воплотили на сцене обаятельных персонажей истории – самого известного почтальона по фамилии Печкин, мудрого Кота Матроскина и, конечно же, говорящего пса по кличке Шарик. Добрая сказка придётся по душе не только малышам, но и их родителям.

02.10.2022: «Буратино» 11:00; 13:00;

02.10.2022: «Мы обязательно встретимся» 19:00.

Студенческий театр имени Молланепеса:

01.10.2022: «Durmuşuň suýji gapysy» 19:00;

02.10.2022: « Dawa nämeden başlanyar ?» 19:00.

Туркменский государственный кукольный театр:

30.09.2022: «Böwenjik » 17:00;

30.09.2022: «Bir towşanjyk bar ekeni…» 19:00;

01.10.2022: «Maşa we aýy» 17:00;

01.10.2022: «Çagalar öy bazar» 19:00;

02.10.2022: «Janly gurjaklar» 12:00; 17:00;

02.10.2022: « Arşin mal alan» 19:00.

Также Государственный музыкально-драматический театр Дашогузского велаята имени Нурмухаммеда Андалиба осуществил постановку сказки по пьесе туркменского писателя и драматурга Хемры Широва «Azaşan owlajyk» .